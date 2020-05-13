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Художественные промыслы и вендинг включены в перечень пострадавших от коронавируса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство добавило вендинг и народные художественные промыслы в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса.

Экономический кризис

В постановлении правительства вендинг определяется как "деятельность по осуществлению торговли через автоматы".

В постановлении также уточняется определение непродовольственной торговли, которая также признана пострадавшей. Позиции "торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах" и "деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента" заменяются на "торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах".

правительство коронавирус

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