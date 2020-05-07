Минфину не понравилось включение автопрома в список наиболее пострадавших отраслей

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ посчитал необоснованным включение автопрома в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей: автозаводы в стране работают, хотя и испытывают проблемы из-за общего падения спроса, а меры поддержки уже обсуждались на совещании президента о проблемах отрасли.

Такие тезисы содержатся в ответе Минфина от 29 апреля за подписью замглавы ведомства Владимира Колычева на письмо Минпромторга от 27 апреля, с которым ознакомился источник "Интерфакса" в правительстве.

В этом ответе Минфин указывает, что ключевые предприятия, осуществляющие деятельность в рамках ОКВЭД2 29 ("производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов") не приостанавливали свою работу и на этом основании не соответствуют ключевому критерию отнесения к перечню наиболее пострадавших.

"Организации, осуществляющие деятельность в рамках ОКВЭД2 29, испытывают ухудшение экономической ситуации, связанное не с введением карантинных мероприятий в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (приостановка деятельности), а в связи с общим падением спроса", - цитирует источник текст документа.

По его словам, Минфин также указывает, что 12 ключевых предприятий российского автопрома включены в перечень системообразующих и, следовательно, на них уже распространяется комплекс мер поддержки. Министерство также напоминает, что комплекс мер для решения проблем отрасли был выработан по итогам совещания президента о проблемах автопрома, которое состоялось 24 апреля.

Как уточнил источник, в качестве таких мер в ответе Минфина значатся: перенос срока уплаты утильсбора, увеличение закупок государством и госкомпаниями с государственным участием, запуск продажи отечественных автомобилей со скидкой 10%, поддержка автопредприятий, локализовавших в РФ свое производство, а также дополнительное финансирование программы льготного автолизинга и льготного кредитования при покупке отечественных автомобилей.

"В ответе Минпромторгу Минфин дополнительно сообщает, что объем недополученных доходов бюджетной системы, связанный с предоставлением налоговых отсрочек автопроизводителям, составит 14,6 млрд руб. (в том числе страховые взносы - 1,8 млрд руб.)", - сказал собеседник.

Как сообщалось, в середине апреля в перечень наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей был включен авторитейл. Однако о включении в перечень непосредственно автопроизводителей не сообщалось.

В пресс-службе Минпромторга не комментируют обсуждение вопроса о включении автопрома в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.