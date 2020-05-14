Автоперевозчики из РФ приостановили въезд в КНР через пункт пропуска в Приморье

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские автоперевозчики на три дня приостанавливают въезд грузовиков в КНР через пункт пропуска через госграницу Пограничный - Суйфэньхэ, где накануне китайские власти в два раза сократили поток пропускаемых грузовиков, сообщил агентству "Интерфакс" председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

"Российские автоперевозчики в четверг приняли решение в течение трех дней не пересекать границу в пункте пропуска Пограничный (Приморский край) - Суфйэньхэ в знак протеста против сокращения объема пропускаемого транспорта, а также для привлечения внимания федеральных и региональных властей к ситуации в пункте пропуска Пограничный, который планировалось реконструировать несколько лет назад, но работы так и не начались", - сказал Куприянов.

По его словам, очередь из грузовиков перед пунктом пропуска Пограничный увеличивается.

"Перед пунктом пропуска Пограничный скопилось свыше 300 фур, в том числе со скоропортящимися грузами, лесоматериалами. Водители стоят в очереди по несколько дней, чтобы въехать в КНР", - сказал Куприянов.

Накануне пропускная способность погранперехода была снижена вполовину - с 30 до 15 транспортных средств в сутки в каждую сторону. Директор Владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Игорь Хрущев сообщил, что китайские власти сократили пропуск грузового транспорта в пункте через российско-китайскую границу Пограничный - Суйфэньхэ из-за выявления коронавируса у российского водителя.

Правительство Приморья обратилось в правительство сопредельной китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой в ближайшее время о возобновить полномасштабный пропуск грузового транспорта через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ.