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РКЦ "Прогресс" приостановил сборку ракет "Союз-2" во время нерабочей недели

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сборка ракет-носителей была приостановлена во время нерабочей недели, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"У нас по ракете "Союз-2", это основной наш носитель, сборочные работы были приостановлены, поскольку у нас порядка 12 ракет-носителей сейчас на 4 космодромах разбросаны и порядка 40 ракет-носителей находятся сейчас в заделе на хранении на предприятии, здесь есть определенный запас прочности", - сказал Баранов на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, которое прошло в режиме видеоконференции.

Глава центра отметил, что испытания ракет при этом не останавливались.

По его словам, в первую нерабочую неделю предприятие снизило число рабочих с 16700 до нескольких сотен. "На следующей неделе мы несколько увеличили, и сейчас мы приближаемся по численности где-то между 1,5 и 2 тысячами человек и планируем после 20-го числа - посмотрим по обстановке - рассмотреть вопрос и полностью предприятие вывести с соблюдением соответствующих мер безопасности", - отметил Баранов.

В среду, 25 марта, президент Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в РФ с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы. Решение принято в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом и смягчением последствий от пандемии. Позднее период был продлен до 30 апреля.

Согласно указу, его требования не распространяются на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также в случаях, угрожающих жизни или нормальным жизненным условиям населения; организаций, занимающихся неотложным ремонтом и погрузочно-разгрузочными работами.

Роскосмос РКЦ Прогресс

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