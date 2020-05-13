"Вымпелком" запустил платформу для предотвращения массовой гибели пчёл

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Вымпелком", бренд которого "Билайн" начинался с изображения пчелы и в настоящее время повторяет ее раскраску, запустил информационную платформу "Спаси пчел", которая призвана сократить массовую гибель пчел.

Как сообщила вице-президент по клиентскому опыту ПАО "Вымпелком" Ирина Лебедева в ходе круглого стола в среду, платформа призвана наладить информационный обмен между фермерами и пчеловодами. Платформа бесплатная. Она будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами.

"Изучив проблемы, связанные с гибелью пчел, мы пришли к выводу, что одной из значимых сейчас является несвоевременное информирование и разрозненная цепочка коммуникации между фермерами и пчеловодами, что в результате совершенно ненамеренно может приводить к массовой гибели пчел", - сказала она.

По ее словам, предложенная универсальная информационная платформа призвана восстановить эту связь. "Мы приняли обязательства развивать эту платформу, как минимум, три года, чтобы шаг за шагом, получая информацию от всех сторон этого процесса, могли дорабатывать ее", - заявила Лебедева.

В дальнейшем компания планирует передать управление ресурсом заинтересованным сторонам, в числе которых может быть и государство.

Необходимость налаживания эффективной коммуникации между фермерами и пчеловодами обусловлена тем, что, по мнению ученых, одной из основных причин гибели пчел является неправильное применение пестицидов, в том числе с содержанием неоникотиноидов, часто используемых для обработки рапса.

Как заявил доктор биологических наук, профессор, завлабораторией биохимии адаптивности насекомых Уфимского научного центра РАН Алексей Николенко, сельхозпроизводители все больше переходят на выращивание высокомаржинальных культур, среди которых рапс, а грамотность для применения химикатов "оставляет желать лучшего". "Они увеличивают число обработок полей, проводят их с нарушением, без предупреждения пчеловодов, что приводит к гибели пчел", - сказал он.

По данным, прозвучавшим на круглом столе, в 2019 году проблема гибели пчел приняла катастрофические масштабы. В 30 регионах погибло порядка 80 тыс. пчелосемей, в ряде регионов доля погибших пчёл в некоторых семьях доходила до 40% при среднем многолетнем значении гибели в 10-12% от общего количества пчёл в семье.

Как было сообщено в ходе круглого стола, принцип работы предложенной "Вымпелкомом" платформы, заключается в обеспечении оперативных уведомлений между фермерами и пчеловодами в периоды необходимой обработки сельхозкультур средствами защиты растений. Компания берет на себя все расходы по обеспечению связи между сторонами, совершенствованию платформы с учетом появившихся требований и будущего развития вопроса, в том числе с точки зрения регуляторных требований.

"Не раскрывая данных о местоположении полей и пасек, платформа будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. Для подключения к платформе достаточно пройти регистрацию и отметить на карте пасеки и поля. Далее фермер указывает дату и время плановой обработки полей, а пчеловод, в свою очередь, получает sms-оповещение, если его пасека находится в радиусе 7 км от обрабатываемого поля", - сообщается в пресс-релизе компании.

Опыт пчеловодов, пострадавших от гибели пчел, показывает, что такое оповещение целесообразно делать, как минимум, за три дня до планируемой обработки полей. Это позволит своевременно принять меры, необходимые для снижения риска отравления насекомых пестицидами.

Регистрация на платформе и информирование об обработке полей будет добровольным.

Компания не раскрывает объем инвестиций в этот проект.

По данным ряда зарубежных исследований, приведенных в ходе круглого стола, если сейчас не начать поиск эффективного решения по защите пчел, то к 2035 году медоносная пчела может исчезнуть из списка опылителей. Это приведет к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны.

В России в настоящее время насчитывает около 300 тыс. пчеловодов.