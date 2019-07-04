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Эксперты связали гибель пчел в Удмуртии с расширением посевов рапса

Рапс обрабатывают химикатами от вредителей и болезней, эти вещества очень токсичны для пчел

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Удмуртии массовая гибель пчел на пасеках шести районов могла быть вызвана обработкой рапса ядохимикатами. Как объяснил журналистам руководитель НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Андрей Леднев, в регионе в последнее время резко увеличились посевы рапса.

Он назвал рапс хорошим медоносом, но добавил, что в препараты, которые используют для его защиты от вредителей и болезней, входят вещества, опасные для пчел.

Ученый отметил, что использование химикатов в сельском хозяйстве приводит к сокращению не только пчел, но и других насекомых, а также червей, "просто по пчелам это наиболее хорошо видно".

Закон обязывает сельхозпроизводителей заблаговременно предупреждать пчеловодов об обработке посевов рапса, чтобы те успели закрыть пчел в ульях. На практике это не всегда соблюдается, отметил Леднев.

По оценке специалиста, больше всего пчел погибло в Малопургинском районе. 3 июля главное управление ветеринарии Удмуртии сообщало, что пчелы гибнут в Малопургинском, а также Вавожском, Воткинском и Шарканском районах республики.

Леднев отметил, что массовая гибель пчел в этом году отмечается в более чем десяти регионах России. В 80-90% случаев причиной этого, по его мнению, становится применение химикатов.

Удмуртия пчелы сельское хозяйство рапс

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