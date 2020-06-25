СКР проверит массовую гибель пчел в Новосибирской области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирской области Коченевский отдел регионального управления СК проверяет сообщения СМИ о массовой гибели пчел в селе Новотырышкино Колыванского района.

Местные жители утверждают, что пчелы погибли из-за того, что цветущие рапсовые поля были обработаны химикатами. При этом пчеловодов "в установленном порядке не предупреждали о датах обработки посевов", отмечают в СК.

Следователи проверят все, что было изложено в публикациях в СМИ, а также проверят тех, кто обрабатывал рапс, по статье 249 УК (нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями растений).

Прошлым летом массовую гибель пчел фиксировали в 30 регионах, проблему обсуждали в Госдуме. Вероятной причиной гибели пчел называли неупорядоченную обработку сельхозугодий пестицидами.