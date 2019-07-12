Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Ведомство заявило, что у него отобрали полномочия по надзору за применением пестицидов по инициативе Минэкономразвития

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано отметила, что в последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов.

В настоящее время в РФ разрешено использовать 900 наименований средств защиты растений, однако нет контроля за их правильным применением. Особую опасность, как отмечается, представляют химические вещества, которые распыляются над полями с воздуха. Самолеты разносят на огромные территории токсичные для многих насекомых и опасные для здоровья животных, рыб и людей соединения.

Истоки проблем

Мелано заявила, что нынешняя ситуация уходит корнями в 2011 год, когда у Россельхознадзора "практически в полном объеме" изъяли и потом никому не передали полномочия по надзору в этой области. Как отмечается, инициатива по изъятию полномочий принадлежит Минэкономразвития. Представитель Россельхознадзора считает, что министерство "должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов".

Она пояснила, что Роспотребнадзор сегодня отслеживает пестициды и агрохимикаты во фруктах и овощах тогда, когда продукция фактически попадает на прилавки. По ее словам, назвать такой процесс контролем невозможно - это больше похоже на констатацию факта о том, что в итоговом продукте много пестицидов и агрохимикатов. При обнаружении небезопасных партий ведомство просто физически не успевает снять товар с реализации.

Как было раньше

Представитель Россельхознадзора отмечает, что до этого времени ведомство регулярно проверяло производителей как самих пестицидов, так и аграрной продукции, при изготовлении или транспортировке которой применялись химикаты. Отмечается, что тогда проверялись рынки, розница, контролировалась подлинность ввозимых пестицидов. Мелано утверждает, что эти мероприятия позволяли ежегодно находить десятки тысяч упаковок контрафактных веществ, пресекать использование в сельском хозяйстве сотен тонн фальсифицированных химикатов, закрывать подпольные цеха по их производству.

Подразделения Россельхознадзора также контролировали содержание пестицидов, нитратов и нитритов в импортной и отечественной растительной продукции. Небезопасные овощи и фрукты не успевали дойти до потребителя, отметила Мелано.

Возросли риски

По словам Мелано, сегодня рынок химикатов, активно используемых аграриями по всему миру, в России свободен от контроля. При этом, по данным ВОЗ, почти 85% всех овощей и фруктов так или иначе контактируют с различными пестицидами.

Она также отметила, что вырос риск того, что на российский рынок попадут азиатские химикаты. Среди них особую опасность представляют вещества на основе глюфосината. Японские исследователи обнаружили, что он является причиной задержки в развитии и деятельности головного мозга человека.

Представитель Россельхознадзора заключила, что в этой ситуации надо как можно скорее наделить министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. По ее мнению, только этот шаг поможет радикально изменить ситуацию.

В нескольких регионах России летом 2019 года была зафиксирована массовая гибель пчел - в Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Тульской области и Алтайском крае. Специалисты считают, что насекомые отравились химикатами, которыми обрабатываются поля от сорняков.