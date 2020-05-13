В Москве работающие с людьми соцработники получат доплату 25 тыс рублей в месяц

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В ближайшие дни будет принято решение о дополнительных выплатах в Москве социальных работников, непосредственно работающих с людьми, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с социальными работниками и волонтерами. Для этой категории соцработников предусмотрены выплаты в размере 25 тысяч.

Для врачей, работающих в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства - в размере 46 тысяч рублей.

Отмечается, что городские доплаты будут осуществляться в течение трех месяцев - с 15 апреля по 15 июля 2020 года в дополнение к федеральным выплатам.