У постояльцев нелегального дома престарелых в новой Москве заподозрили COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Возбуждено дело против организатора частного дома престарелых в Новой Москве, четверо пациентов которого, предположительно, заразились коронавирусом, сообщила в субботу "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

По версии следствия, мужчина предоставлял патронажные услуги для пожилых людей в четырех частных домах поселения Новофедоровское Троицкого округа Москвы. В связи с отсутствием необходимых условий, четверо пожилых постояльцев были госпитализированы с подозрением на COVID-19. По предварительным данным, у мужчины не было разрешения на организацию домов престарелых.

Возбуждено уголовное дело об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).