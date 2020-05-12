В смоленском доме престарелых коронавирусом заразились 120 человек

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Смоленской области произошла вспышка в Ярцевском доме престарелых и инвалидов, там заразились 120 человек, сообщила пресс-служба администрации региона.

Заболели 94 постояльца, 22 сотрудника и четыре волонтера. Чиновники уточнили, что сначала инфекцию нашли у двух сотрудников, после чего всех начали тестировать на COVID-19.

"По аналогии с Вязьмой в Ярцевском интернате все проживающие разделены на две зоны - те, кто не заражен коронавирусом, находятся в полной изоляции от тех, кто заражен. Утром и вечером производится медицинский осмотр, термометрия. Состояние заболевших можно оценить как стабильное", - рассказали в пресс-службе.

В середине апреле в Вязьме в доме-интернате для престрелых обнаружили коронавирус. Там заразились около 100 постояльцев и персонал.