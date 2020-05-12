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Число машин на дорогах Москвы резко выросло в первый день ослабления COVID-ограничений

Также возросло и число пассажиров общественного транспорта

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В первый день ослабления ограничений в связи с режимом повышенной готовности на дорогах Москвы почти на 200 тыс. выросло число автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Пандемия коронавируса

"По данным на 10:00 вторника, на дорогах Москвы было на 180 тыс. личных машин больше, чем в первый день после первомайских праздников 6 мая. При этом этот показатель на 38% ниже, чем в аналогичный день прошлого года", - отметили в пресс-службе.

При этом загруженность дорог оценивалась в 2 балла, что на балл выше, чем 6 мая. Кроме того, выросло и число пассажиров общественного транспорта.

Так, по данным на 10:00 12 мая, в метрополитене совершено на 70 тыс. поездок больше в сравнении с 6 мая, на 30 тыс. поездок больше в наземном транспорте, и на 7 тыс. поездок больше в такси. Число поездок в пригородных электричках не изменилось по сравнению с 6 мая.

С 12 мая в Москве возобновлена работа промышленных предприятий и строек. По оценкам властей, на работу должны выйти порядка 500 тыс. человек.

Москва Коронавирус

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