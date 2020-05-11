Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:23Заразились
на 11.05В России 221 344+11 656В мире 4 101 699+77 690

Путин констатировал рост безработицы в стране вдвое

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась в два раза по сравнению с началом апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 млн", - сказал он в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, "ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу".

Он поручил правительству подготовить меры помощи гражданам и отметил, что они будут вынесены на обсуждение в ходе отдельного совещания до конца мая. "Наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение, ведь квалифицированные кадры, как и созидательная энергия самих предпринимателей - это капитал в развитии страны, и нам его необходимо сберечь", - сказал президент.

Хроника 27 января – 11 мая 2020 годаЭкономический кризис
Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Голикова сообщила о готовности 11 регионов сразу ко второму этапу снятия ограничений

Пандемия коронавируса

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Темы прироста заболевших коронавирусом в России начали снижаться

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Путин потребовал довести положенные выплаты до медиков за работу с больными COVID-19

Президент РФ призвал глав регионов позволить людям гулять и заниматься спортом

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Экономический кризис

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Путин пообещал разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка

Путин пообещал разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка

Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');