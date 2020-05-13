Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что заразилась COVID-19, но переносит болезнь бессимптомно.

"Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги - я одна из этих депутатов", - сообщила Пушкина в среду в своем телеграм-канале.

По словам депутата, прошедший месяц она работала волонтером в подмосковных больницах, где могла заразиться коронавирусной инфекцией, несмотря на соблюдение мер защиты.

"Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею", - добавила Пушкина.

Ранее в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил о двух депутатах "Единой России", заболевших COVID-19 и проходящих лечение дома.

"У нас всего пять депутатов на сегодняшний день (болеют COVID-19 - ИФ), трое находились в больнице, сейчас один выписан, а двое находятся дома, учитывая, что у них результат анализов положительный, переносят пока в домашних условиях (...) Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России", - сказал Володин.

Cпикер призвал коллег сделать все, чтобы минимизировать угрозу заболевания коронавирусом, в частности, соблюдать дистанционный режим в зале заседаний, а также во время участия в телепередачах.

"Если такой возможности нет - необходимы маска, перчатки и конечно, коллеги, необходимо, чтобы мы с вами эффективно выстроили работу", - сказал он про пленарные заседания.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились думские депутаты Леонид Калашников, Светлана Максимова и Дмитрий Новиков.