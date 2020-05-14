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Полтысячи грузовиков скопилось на российско-китайской границе в Приморье

Причиной заторов стало ужесточение санитарных мер в КНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайская сторона ограничила пропуск грузовиков в связи с проводимыми в КНР карантинными мерами в отношении каждого автомобиля, в результате перед пунктами пропуска образовались очереди, сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

Пандемия коронавируса

По ее данным, Китай пропускает с российской территории не более двух транспортных средств в час, что привело к очередям перед пунктами пропуска. Так, в очереди перед пунктом пропуска Пограничный стоят 187 большегрузов, перед пунктом Полтавка - 173 автомобиля, у Краскино ждут проезда 117 грузовиков. Всего на трех пунктах пропуска скопилось 477 автомобилей.

В среду через пункт пропуска Пограничный в Китай выехало 10 грузовиков, через Полтавку - 33, Краскино -21, Забайкальск - 27. В обычные дни через Пограничный в обе стороны оформлялось порядка 100 грузовиков, через Краскино - около 50.

При этом, как отмечает ДВТУ, российские таможенники находятся на рабочих местах, готовы осуществлять таможенный контроль в обычном режиме.

Ранее профсоюз перевозчиков Приморского края объявил, что российские автоперевозчики с четверга в течение трех дней не будут пересекать границу в пункте пропуска Пограничный - Суфйэньхэ в знак протеста против сокращения объема пропускаемого транспорта, а также для привлечения внимания федеральных и региональных властей к ситуации в пункте пропуска Пограничный, который планировалось реконструировать несколько лет назад, но работы так и не начались.

Хроника коронавируса. Май.

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Россия Китай Приморье Суйфэньхэ Пограничный Полтавка Краскино

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