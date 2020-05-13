Эксперты оценили, во сколько обойдется россиянам масочно-перчаточный режим

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Траты на масочно-перчаточный режим могут составить пятую часть от всех потребительских расходов россиян, следует из расчетов аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики подсчитали, что в зависимости от региона стоимость "антикоронавирусного набора" может обойтись в сумму 3400 до 5100 руб.

Размер "антикоронавирусного набора" (одноразовые трехслойные маски, одноразовые латексные перчатки и антисептик) определен исходя из того, что за месяц человек будет расходовать до 90 масок и до 48 пар перчаток, а также до 5 флаконов санитайзера объемом 50 мл.

Расходы на маски для среднестатистического россиянина, работающего не в удаленном режиме, могут составить 2630 руб. в месяц (средняя цена маски по регионам составляет 29 руб.), на перчатки – 870 руб. (17 руб. пара), на средства дезинфекции – около 570 руб. (113 руб. за 50 мл санитайзера), итого – до 4060 руб.

Для сравнения, эти траты составляют 18%, или почти пятую часть всех потребительских расходов среднестатистического россиянина за месяц (около 23 тыс. руб.)2, 66% расходов на еду (6650 руб.), в 2,6 раза превышают расходы на ЖКХ (1580 руб.) и в 1,8 раза – расходы на одежду и обувь (2250 руб.).

Дороже всего набор обойдется жителям Краснодарского края, где маски, перчатки и санитайзер на месяц стоят около 5100 руб., на втором месте Тульская область (4960 руб. в месяц), следом Приморский край (4910 руб.). Москва в этом списке находится лишь на 67-м месте – набор средств защиты на месяц можно приобрести за 3560 руб.

Самый доступный "антикоронавирусный набор" оказался в Псковской области, Новгородской области, Ненецком автономном округе, Магаданской области, Амурской области, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Камчатском крае, Чувашии и Ингушетии – в этих регионах его цена составляет 3410–3470 руб.

Во многих регионах стоимость "антикоронавирусного набора" занимает существенную часть личного бюджета, в среднем по стране его цена сопоставима с 18% потребительских расходов.

Тяжелее всего приобрести набор будет жителям Кабардино-Балкарской Республики: месячный комплект масок, перчаток и санитайзеров может обойтись жителям в 46% от их стандартных расходов.

А самым доступным набор будет для жителей Москвы, где весь комплект составляет лишь 6% потребительских расходов.