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Прокуратура попросила РПЦ расследовать гибель собак из приюта под Тулой

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Тульской области попросила региональную епархию разобраться в деталях ликвидации приюта для собак и кошек в Свято-Казанском монастыре села Колюпаново, следует из документа, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

1 апреля президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова направила генпрокурору России заявление с просьбой провести проверку обстоятельств гибели бывших питомцев живого уголка при монастыре в Тульской области и наказать виновных.

В РоссииГенпрокуратура поручила провести проверку после гибели собак из приюта при монастыреЧитать подробнее

"В ночь на 16 марта 2020 года в Свято-Казанском монастыре в селе Колюпаново Алексинского района под Тулой произошел инцидент, который получил широкий резонанс в СМИ и соцсетях. По самовольному распоряжению священника местного храма Андрея Демина, принятому вопреки мнению настоятельницы, к монастырю подъехали люди и вывезли в неизвестном направлении около 60 собак из приюта", – говорилось в заявлении зоозащитницы.

Волонтерам сказали, что животные отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции – что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км. На сегодня найдены 26 собак и трупы шести животных с пулевыми ранениями. "Полиция также начала расследование. Однако независимо от его результатов очевидно, что этих трагических смертей не случилось бы, если бы собак не вывезли из монастырского приюта, где они были в полной безопасности и имели постоянных опекунов", – написала Новожилова.

Среди статей УК РФ, которые, по ее мнению, были нарушены, зоозащитница назвала жестокое обращение с животными, превышение должностных полномочий, умышленное уничтожение имущества, попытка сокрытия преступления, а также федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".

Тульская область РПЦ ВИТА Ирина Новожилова Колюпаново

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