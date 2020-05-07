Полиция возбудила уголовное дело о гибели собак из монастырского приюта

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Тульской области полиция возбудила уголовное дело по факту убийства шести собак, которые содержались в приюте на территории Свято-Казанского монастыря в Колюпанове. Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с животными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждения дела добивались волонтеры, работавшие в приюте. По их данным, в ночь на 16 марта к обители подъехали люди на джипах и вывезли около 60 собак. Волонтерам в монастыре сказали, что собаки отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции было сказано, что "случилось чудо, и собаки улетели".

Позже приютских собак начали находить в окрестных лесах и полях в радиусе 30-40 км от монастыря. На 7 мая удалось обнаружить 25 собак живыми. Еще шесть были найдены застреленными.

В конце марта представитель монастыря назвал волонтерам место, куда вывезли 18 собак, - это была деревня Пластово, расположенная в 23 км от обители. Там волонтеры нашли одну из собак, она была закрыта в загончике, истощена и находилась в тяжелом состоянии.

Полиция проверяла обстоятельства вывоза собак с территории монастыря, но не нашла повода для возбуждения уголовного дела. Проверка установила, что собаки из приюта "разбежались в неизвестном направлении", потому что "вольеры не были заперты", говорилось в постановлении полиции в середине апреля. По мнению проверяющих, противоправных действий в отношении с животными не совершалось и собаки стали возвращаться в монастырь.

Волонтеры решили пожаловаться на отказ МВД в прокуртуру. По словам волонтеров, им в епархии заявляли, что собаки были вывезены по распоряжению священника Андрея Демина, и за их вывоз было заплачено.

Алексинский межрайонный прокурор расценил отказ полиции возбуждать дело как незаконный и необоснованный и вернул материал для дополнительной проверки. Текст прокурорского постановления есть у "Интерфакса".

Президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова ранее официально просила генпрокурора Игоря Краснова и председателя СКР Александра Бастрыкина разобраться в случившемся и наказать виновных.