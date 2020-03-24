Выбросивший животных из приюта тульский монастырь отказался отдать оставшихся волонтерам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Свято-Казанский монастырь Тульской области лишил волонтеров возможности спасти кошек и собак, оставшихся в обители после того, как по решению ее администрации был ликвидирован местный приют для животных.

16 марта к монастырю подъехали люди на джипах и вывезли в неизвестном направлении около 60 собак. Волонтерам сказали, что те отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км.

По информации волонтеров, сегодня не территории монастыря находятся две вернувшиеся собаки и около 20 кошек.

Волонтеры хотели отвезти животных в новый приют, но им запретили их забирать, заявив, что те являются собственностью обители.

По словам волонтеров, за неделю нашли 21 собаку из числа бывших питомцев монастырского живого уголка, еще порядка 40 предстоит найти.

Они также сообщили, что к настоятельнице игуменье Евфросинии, которая более десятка лет назад основала в обители живой уголок и патронировала его до недавнего времени, сейчас никого не пускают под предлогом карантина, и она даже не в курсе, какая судьба постигла животных.

В минувшие выходные известные российские актеры призвали патриарха Кирилла вмешаться в ситуацию с монастырским приютом. Обращение подписали Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт, Алексей Серебряков, Елена Сафонова, Александр Збруев, Вера Васильева, Елена Камбурова, Александр Лазарев и другие.