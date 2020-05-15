Россия обжаловала решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия 15 мая обжаловала в Верховном суде (ВС) Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.

В Москве убеждены, что "выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованы" и суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".

"Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию, - говорится в пресс-релизе. - Офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику".

"При управлении ЮКОСом бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия. Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле договора к Энергетической хартии (ДЭХ), на который они ссылаются", - говорится в сообщении министерства

Помимо этого, напомнили в пресс-службе, "представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу".

"В ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против РФ. Истцами на самом деле фактически являлись российские олигархи - бенефициары НК "ЮКОС", - заявил Минюст.

По мнению ведомства, "в суд были представлены неопровержимые доказательства связи российских граждан с истцами, и поэтому истцы не могут быть признаны иностранными инвесторами".

"Судом было проигнорировано отсутствие недвусмысленного согласия РФ на арбитражное разбирательство по иску экс-акционеров ЮКОСа. Суд допустил неправильную трактовку механизма временного применения ДЭХ, содержащегося в его статье 45", - заявили в Минюсте.

По мнению министерства, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа. ЕСПЧ подтвердил, что российские налоговые органы действовали законным образом при доначислении налогов в отношении этой компании", - напомнили в пресс-службе.

Кроме этого, считают в Минюсте, Апелляционный суд Гааги не учел доказанного в ходе названных разбирательств массового ухода "ЮКОСа" от налогов "и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования "ЮКОСом" фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением, подтвержденные указанными решениями ЕСПЧ".

"Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях", - пообещало ведомство.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Суд оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, который обязал Россию возместить истцам ущерб, нанесенный действиям государства. Минюст тогда пообещал обжаловать это решение, а МИД назвал это решение "политически ангажированным".

С Россией с 2005 года судятся "дочки" Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, а также пенсионногофонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. Их адвокат Джонатан Хилл в феврале заявил, что они будут добиваться исполнения решения суда, не уточнив, каким образом.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски этих компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры ЮКОСа, не дожидаясь решения по жалобе Москвы, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения, но удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран.

В настоящий момент все исполнительные производства против РФ, инициированные экс-акционерами "ЮКОСа", прекращены либо приостановлены.