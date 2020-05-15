Ректоры высказались за проведение финального отбора в творческие вузы без масок

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Представители театральных вузов считают, что проводить вступительные испытания третьего тура нужно, как и прежде, "без масок и перчаток". Просмотры предлагают проводить по записи - группами по 10 человек, а результаты публиковать онлайн.

Ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев отметил, что Минобрнауки РФ поддержало предложение Минкультуры РФ о проведении вступительных экзаменов по ряду творческих специальностей, таких как хореография, режиссура театра и кино, живопись, вокальное искусство и актерское мастерство, в очной форме, а не онлайн.

Князев сообщил, что творческие вузы готовы продлить прием студентов. Сейчас в творческих вузах открыт прием, абитуриенты могут присылать видео-визитки. С помощью них будет произведен отбор первого тура. Но полностью перейти на дистанционный прием невозможно, и третий тур обязательно должен проходить офлайн.

В свою очередь ректор ГИТИСа Григорий Заславский выразил надежду, что решение о проведении приема в очной форме будет принято в ближайшее время, и как только Роспотребнадзор подготовит рекомендации для проведения вступительных испытаний, вузы начнут проводить прослушивания абитуриентов, поступающих на творческие специальности.

Ранее сообщалось, что прием студентов и вступительные испытания на большинство направлений подготовки в творческие вузы, подведомственные Минкультуры РФ, пройдут в этом году в онлайн-формате из-за коронавируса. Сроки приема документов, проведение вступительных испытаний и их формат (очно или дистанционно) будут зависеть от сроков и формы проведения государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).