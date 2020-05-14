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Российские творческие вузы уйдут на каникулы досрочно

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство культуры рекомендовало подведомственным творческим вузам и средним учебным заведениям завершить учебный год на невыпускных курсах досрочно, а оценки студентам вставить по итогам промежуточной аттестации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такой приказ подписала министр Ольга Любимова.

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Вузам необходимо провести промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию дистанционно.

Министр также допустила перенос части основной образовательной программы текущего учебного года на следующий на основе индивидуальных учебных планов.

В приказе также сформулированы рекомендации организациям начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования. Им рекомендуется для обучающихся 1-4 классов завершить обучение до 18 мая 2020 года и до 5 июня 2020 года соответственно. Что касается переводных экзаменов, то их необходимо провести для обучающихся 5 - 8, 10 классов до 25 мая 2020 года.

Минкультуры Ольга Любимова коронавирус

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