Источник узнал о возможном старте ЕГЭ в России с 19 июня

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России может начаться с 19 июня, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве РФ.

Мониторинг эпидемиологической обстановки в стране позволяет говорить о такой дате старта кампании, пояснил собеседник агентства.

Ранее рассматривался вариант переноса сдачи экзаменов на июль-август.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков накануне, 14 мая, заявил, что учебный год в России зависит от того, когда начнется ЕГЭ. При этом, по его словам, решение о дате старта и формате проведения экзаменов продвигается с трудом.

"Мы постоянно в контакте с министерством просвещения, просто ситуация неординарная, и во многом беспрецедентная, как вы знаете. И поэтому поиск решения идет нелегко, наиболее оптимального решения. Мы обсудили самые разные сценарии, самые разные варианты", - сказал Фальков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Сроки начала ЕГЭ, добавил министр, обсуждаются и в ближайшее время будет принято соответствующее решение. "Что касается сроков - сейчас это обсуждается, и как только благоприятная эпидемиологическая ситуация будет, в самое ближайшее время это решение будет принято и оно будет обнародовано", - отметил глава Минобрнауки.

Фальков подчеркнул, что все российское образование, начиная с начальных классов и заканчивая высшей школой, настроено на то, чтобы День знаний в России состоялся как обычно - в первый день осени. "Очень важно начать учебный год традиционно 1 сентября, и на это настроены буквально все. И я знаю, что это будет большое благо и для школ, и для университетов, для вузов. Исходя из такого понимания ситуации мы вместе с коллегами и двигаемся", - сказал Фальков.

В Рособрнадзоре ранее "Интерфаксу" уточнили, что обсуждаются сценарии с разными датами и сроками проведения ЕГЭ - начиная с конца июня и заканчивая августом.

В среду, 13 мая, стало известно, что Минобрнауки считает возможным проведение ЕГЭ в дистанционном формате. Позиция ведомства была отражена в письме Минобрнауки в адрес Минпросвещения, датированном 8 мая, документ оказался в распоряжении "Интерфакса".

В документе подчеркивается, что такое решение министерство считает возможным "в условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией и при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами".

В тот же день Минпросвещения сообщило, что принято решение о переносе ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Окончательные даты начала аттестационной кампании будут названы "в ближайшее время", говорилось в сообщении пресс-службы ведомства. При этом уточнялось, что все сроки будут утверждены правительством РФ и "закреплены на законодательном уровне Госдумой и Советом Федерации в ближайшие дни".