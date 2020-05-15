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Скворцова заявила об успешном лечении коронавируса "Мефлохином"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Противомалярийный препарат "Мефлохин" показал хорошие результаты для лечения коронавируса: 70% пациентов через неделю выздоравливают, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Пандемия коронавируса

"На "Мефлохине" к концу первого курса, концу первой недели 70% гарантированно не имеют уже вируса. Но это промежуточные данные, исследование продолжается", - сказала Скворцова на пресс-конференции в пятницу.

Вместе с тем она отметила, что у этого лекарства есть и побочные эффекты, например, нарушение сна.

Отвечая на вопрос о том, когда может появиться вакцина, Скворцова обратила внимание, что от вируса SARS, возникшего еще в 2002 году, не было создано вакцины. "Это я не к тому говорю, что нельзя создать вакцину, а к тому что это очень сложно. Она должна быть безопасной, чтобы не вызывала утяжеления заболевания", - подчеркнула глава ФМБА.

Скворцова сообщила, что люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, не имеют антител в достаточной концентрации, чтобы "давать реальную иммунную защиту". Из тех, кто болел, плазма может быть взята у половины выписывающихся, и только у четверти переболевших достаточно антител для того, чтобы стать донором.

Глава ФМБА также сообщила, что больше всего доноров среди людей со второй группой крови. Возможно, таких людей в принципе больше по России, это не значит, что они больше болеют, "это надо посмотреть", уточнила Скворцова.

Она рассказала, что плазма с антителами дает хороший эффект, если пациент находится в состоянии средней тяжести "с предикторами утяжеления", но, когда пациент уже находится на ИВЛ, и 75% его легких "не работает", плазма может ухудшить состояние.

В конце марта ФМБА России представило схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата "Мефлохин" с учетом китайского и французского опыта.

Хроника 09 января – 15 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Вероника Скворцова Мефлохин коронавирус

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