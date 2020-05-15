Скворцова заявила о достижении плато в ситуации с коронавирусом в РФ

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечает, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.

"Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. От многих факторов зависит. Видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных", - сказала Скворцова на пресс-конференции в пятницу.

Она добавила, что "количество поступлений (новых больных) уменьшилось, появляются свободные койки, места в реанимации, аппараты ИВЛ, это верный признак, что процесс пошел вспять".

Скворцова также ответила на вопрос, насколько нужны маски и перчатки: "Это компонент многоуровневой профилактической программы, самое важное - соблюдать социальное дистанцирование".

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.

14 мая число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в целом по России впервые со 2 мая опустилось ниже отметки в 10 тысяч - до 9 974. Темп прироста снизился с 8,5% 3 мая до 4,1% 14 мая.

Между тем 15 мая стало известно еще о 10 598 заболевших (+4,2%).