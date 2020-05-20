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Суд не стал рассматривать иск к главе Севастополя о режиме повышенной готовности

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд оставил в среду без рассмотрения иск, оспаривающий указ врио губернатора Михаила Развожаева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс" в общественной организации "Наш Севастополь", юристы которой подготовили иск.

"Сегодня состоялось заседание. Судья выслушала обе стороны и приняла решение оставить иск без рассмотрения. Конечно, мы будем его обжаловать", - сказала председатель организации Ольга Дронова.

Как отмечается в иске, который есть в распоряжении агентства, указ нарушает пункты Конституции РФ о свободе передвижения и экономической деятельности. Однако, по словам Дроновой, основной аргумент состоит в том, что принятие нормативного акта, затрагивающего предпринимательскую и инвестиционную деятельность, по региональному законодательству не допускается без заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия такого документа.

Иск был подан от имени Виктории Мищенко, которая является членом общественной организации "Наш Севастополь".

Комментарием представителей врио губернатора агентство пока не располагает.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 1 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 147 человек, два пациента умерли.

Крым Севастополь

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