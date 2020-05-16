"Индекс самоизоляции" в столице утром в субботу составил 3,5

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы находится дома в рамках режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в столице на 9:00 составляет 3,5.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 2,7. При этом неделю назад, 9 мая, уровень самоизоляции москвичей утром держался на отметке 3,9.

При этом в городах Подмосковья показатель варьируется от 3,9 в Королёве до 2,9 в Котельниках.