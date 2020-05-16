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Четверо задержаны по делу о публикации портретов Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Задержаны четверо фигурантов дела о размещении в интернете портретов лидеров нацистской Германии под видом советских воинов, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, причастными к преступлению оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В их отношении возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, фигурантов допрашивают следователи.

"Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях", - сказала Петренко.

По данным СК, Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 - за кражу.

"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении фотографий.

Ранее Петренко сообщила, что СК завел уголовные дела о реабилитации нацизма (ст. 354 УК РФ) по факту размещения в интернете фотографий Гитлера и Гиммлера под видом советских воинов в рамках виртуальной акции "Бессмертный полк". Это, как считают в СК, было сделано "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

СКР Бессмертный полк

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