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Сотрудник челябинского ТЦ разместил портрет Гитлера в проекте "Имена героев"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Одному из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Челябинска пришлось извиняться за ошибку своего сотрудника, разместившего на странице патриотического проекта в соцсети ТРК портрет Адольфа Гитлера.

Накануне 75-летия Победы на своей странице "ВКонтакте" ТРК открыл проект "Имена героев" и предложил подписчикам присылать рассказы о воевавших родственниках с фотографиями.

Один из пользователей прислал по электронной почте вымышленный рассказ о своем герое, приложив к нему фотографию Гитлера в молодости. В сопроводительном тексте было написано, что этот человек "Воевал под Курском и под Москвой. В 1945 году умер в висло-одерской операции".

Когда этот пост появился на странице проекта, посетители узнали, кто изображен на фотографии, и выразили возмущение.

В настоящее время запись удалена, в ТРК признали ошибку и принесли извинения, признав, что не перепроверили информацию.

Организаторы проекта предполагают, что подобный "бессовестный розыгрыш" может повториться на страницах других крупных сообществ, и предупреждают администраторов быть внимательнее.

Комментируя ситуацию местным СМИ, представитель ТРК пояснил, что разместившего эту фотографию сотрудника лишили премии.

Челябинск

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