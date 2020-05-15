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СК установил личности разместивших фото Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов

СК установил личности разместивших фото Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов
Фото: Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Следствие установило личности 10 граждан из разных регионов РФ, подозреваемых в размещении портретов лидеров нацистской Германии под видом советских воинов в сети в рамках акции "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе предварительного следствия по уголовным делам о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ) во взаимодействии с оперативными службами "установлен круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции "Бессмертный полк - онлайн" фотографий лидеров нацистской Германии".

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Установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы.

Петренко уточнила, что к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном - иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах РФ. В настоящее время ведется розыск установленных лиц.

Накануне представитель СК сообщила "Интерфаксу", что ведомство завело уголовные дела после размещения в интернете фотографий лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера под видом советских воинов в рамках виртуальной акции "Бессмертный полк". Это, как считают в СК, было сделано "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

СКР Бессмертный полк

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