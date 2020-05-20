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Совет Федерации призвал парламенты мира к борьбе с прославлением бывших членов "Ваффен СС"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации призвал парламенты мира противодействовать прославлению бывших членов "Ваффен СС" и других движений нацистского и фашистского толка, привлекать к ответственности за отрицание Холокоста, а также осудил умаление роли СССР в победе во Второй мировой войне.

Такое обращении верхняя палата приняла на заседании в среду.

"Совет Федерации ФС РФ обращается к парламентам иностранных государств и народам мира с призывом не допускать искажений исторической правды, противодействовать прославлению бывших членов организации "Ваффен СС", нацистского, фашистского, бандеровского и им подобных националистических движений и их нынешних наследников и продолжателей", - говорится в документе.

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Сенаторы также призвали "привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей, допускает отрицание Холокоста и истребления нацистами так называемых неарийских народов, прославляет нацистских палачей".

Как отмечается в документе, деяния главных нацистских преступников, несущих всю полноту ответственности за развязывание и ведение Второй мировой войны, приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) были признаны преступными.

"Решение трибунала, по сути, стало важнейшей завершающей точкой в оценке как причин, так и исхода войны, четко определив правых и неправых, виновных и невиновных, преступников и их жертв", - подчеркивается в обращении.

Как отмечают сенаторы, Вторая мировая война - значимый и сложный период новейшей истории, и исследование ее событий далеко не завершено. "В этом большая роль принадлежит историкам из разных стран. Совет Федерации ФС РФ ценит их труд во имя исторической правды, с пониманием относится к сопутствующим этой работе дискуссиям, но при этом с полной ответственностью заявляет, что нельзя забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН", - говорится в документе.

Сенаторы подчеркивают, что "любые попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников и на страны антигитлеровской коалиции, оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории, они нелегитимны и аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла".

"Совет Федерации решительно осуждает стремление отдельных политических сил в мире выгородить истинных виновников войны, преуменьшить роль СССР в разгроме нацизма, реабилитировать тех, кто противостоял освободителям вместе с гитлеровскими палачами, служил нацистскому оккупационному режиму в европейских странах, участвовал в чудовищном Холокосте и иных преступлениях против человечности", - говорится в обращении.

По мнению российских сенаторов, государства, на территориях которых происходили сражения Второй мировой войны, несут особую ответственность за сохранение памятников героям-победителям. В связи с этим Совет Федерации призывает парламенты иностранных государств и народы мира поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - общим всемирным мемориалом человечества, уже поддержанную многими межпарламентскими организациями.

"Наш общий долг - не просто чтить память погибших за свободу и мир на Земле, а всеми силами защищать сегодня то правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни. Только тогда мы будем иметь шанс на общее будущее, свободное от войн, человеконенавистничества и вражды", - говорится в обращении.

Совет Федерации

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