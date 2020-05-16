СКР проверит случаи задержки выплат медработникам в Рязанской и Владимирской областях

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверки по факту задержек в выплатах денежных средств медицинским работникам за оказание помощи зараженным коронавирусной инфекцией в Рязанской и Владимирской областях.

В пресс-службе следственного управления СКР по Рязанской области сообщили, что проверяется информация о полных или частичных невыплатах денег водителям и фельдшерам бригад скорой помощи Рязанской межрайонной больницы и рязанской клинической станции скорой помощи.

"В ходе проверок следователям предстоит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, дать им правовую оценку. По результатам проверок будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Ход и результаты процессуальных проверок находятся на контроле руководителя следственного управления", - говорится в сообщении.

Во Владимирской области проверяется информация о нарушении прав медицинских сотрудников на качественные условия труда в Александровской районной больнице, включая клиники в Карабаново и Струнино. Медработники там также не получили выплаты в полном объеме.

Доследственные проверки проводятся по фактам публикаций в региональных СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медицинским работникам предоставляли за сам факт работы с заразившимися коронавирусной инфекцией пациентами, а не за отработанные часы. По его словам, выплаты за апрель должны быть закончены в срок до 15 мая.