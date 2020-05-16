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Прокуратура Мурманской области заинтересовалась поминутной оплатой работы медиков

Прокуратура Мурманской области заинтересовалась поминутной оплатой работы медиков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Мурманской области прокуратура начала проверку по сообщениям в интернете о возможных нарушениях законодательства при начислении зарплаты и доплат медикам за работу с больными коронавирусом.

Как сообщалось, в Мурманской области по ошибке при начислении стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом учитывались часы и минуты, которые медик провел непосредственно с больным. Так, водитель скорой помощи, который несколько часов работал с больным коронавирусом, получил 1 398 рублей.

Кроме того, местные СМИ и пользователи в соцсетях распространили фотографии расчетных листков нескольких медиков в Мурманской области. В частности, фельдшер одной из больниц сообщал о доплате, которая составила 137 рублей.

В среду, 13 мая, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил журналистам, что регион получил разъяснения от Минздрава о том, что "надо учитывать все время, которое человек присутствует на работе". Приводя в пример водителя скорой, Панычев объяснил, что будут учтены четыре смены полностью, и доплата составит 12 598 рублей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис добавил, что до 18 мая медработники получат перерасчет исходя из новых условий.

В пятницу на селекторном совещании по открытию госпиталей Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что через несколько дней будет дана оценка тому, как каждый российский регион выполнил поручение о выплате денег работающим с коронавирусными пациентами медикам. Он потребовал и решить вопрос до конца дня, а также напомнил, что выплаты медикам за апрель должны быть закончены в срок до 15 мая.

Мурманская область коронавирус

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