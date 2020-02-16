Охотоведы в Приморье начали поиск матери сбитого автобусом тигренка

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Амурскому тигренку, попавшему под колеса рейсового автобуса в Приморье, было 4-5 месяцев от роду, сейчас инспекторы охотнадзора выясняют, что случилось с его матерью, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Автобус сбил тигренка в субботу вечером, когда было уже темно. Маленький хищник внезапно выбежал на дорогу, а после удара в шоковом состоянии ушел в лес. Сотрудникам охотнадзора удалось обнаружить его тело только утром, когда рассвело. Следов тигрицы возле погибшего малыша не было", - рассказал он.

По его словам, сейчас специалисты выясняют, почему тигренок оказался один на дороге, где его мать, а возможно, и братья с сестрами, которым также может грозить опасность.

Как сообщалось, пассажирский автобус сбил краснокнижного хищника около села Гоголевка в Красноармейском районе Приморского края. По факту случившегося проверку проводит полиция.