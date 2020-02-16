В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.

Сбитый автобусом тигр ушел в лес, где его позже нашли мертвым.

По данным МВД, наезд на краснокнижное животное произошел около села Гоголевка в Красноармейском районе. На место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора.

Ведомство выясняет все детали случившегося.