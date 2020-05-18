Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Сбежавший из обсерватора в Сочи получил трое суток ареста

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Сочи Адлерский районный суд назначил трое суток административного ареста приезжему из Иркутской области, который сбежал из обсерватора. Его также оштрафовали на 15 000 рублей, сообщила мэрия города.

Пандемия коронавируса

27-летнего мужчину поместили на обсервацию на двухнедельный карантин. Он оттуда сбежал. Сотрудники Росгвардии потребовали, чтобы он вернулся, он отказался.

Суд признал, что он нарушил ч.2 ст. 6.3 и ч.1 ст. 19.3 КоАП (нарушение законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и неповиновение законному требованию представителя власти). В суде он признал вину и раскаялся.

В Сочи был выявлен всего 251 случай заражения коронавирусом, 145 человек выздоровели, сообщили также в мэрии. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на очередном заседании оперативного штаба заявил, что каждый день из больниц выписывают больше людей, чем туд кладут, и это дает основание для перехода ко второму этапу снятия ограничений.

23 мая в Сочи, как и по всему краю, откроются стройки, парикмахерские, салоны красоты, непродуктовые магазины площадью до 400 кв. метров, автосалоны. Общественный транспорт перейдет в обычный режим работы. Детские сады и оздоровительные лагеря останутся пока закрыты. С 1 июня планируют открыть 65 сочинских санаториев, имеющих медицинскую лицензию.

Хроника коронавируса. Май.

24
Число жертв коронавируса в мире превысило 316 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.Открытие скакового сезона на Центральном Московском ипподроме состоялось без присутствия зрителей на трибунахВ Италии приступили к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. После долгого карантина открылись рестораны, парикмахерские и магазины розничной торговли.15 мая. Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков.15 мая. За минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Число жертв коронавируса в мире превысило 316 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.
Сочи Краснодарский край Адлерский суд Коронавирус Росгвардия

Новости по теме

Новости

Минсельхоз пообещал контролировать поставки продукции с ГМО в Россию

Минсельхоз пообещал контролировать поставки продукции с ГМО в Россию

Путин позвонил Алиеву по поводу скопления граждан Азербайджана в Дагестане

У шестого депутата Госдумы подтвержден коронавирус

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе
Пандемия коронавируса

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Минздрав РФ заявил о необходимости привлечь в Дагестан дополнительные медицинские силы

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ
Пандемия коронавируса

Голикова перечислила критерии снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');