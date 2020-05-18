Сбежавший из обсерватора в Сочи получил трое суток ареста

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Сочи Адлерский районный суд назначил трое суток административного ареста приезжему из Иркутской области, который сбежал из обсерватора. Его также оштрафовали на 15 000 рублей, сообщила мэрия города.

27-летнего мужчину поместили на обсервацию на двухнедельный карантин. Он оттуда сбежал. Сотрудники Росгвардии потребовали, чтобы он вернулся, он отказался.

Суд признал, что он нарушил ч.2 ст. 6.3 и ч.1 ст. 19.3 КоАП (нарушение законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и неповиновение законному требованию представителя власти). В суде он признал вину и раскаялся.

В Сочи был выявлен всего 251 случай заражения коронавирусом, 145 человек выздоровели, сообщили также в мэрии. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на очередном заседании оперативного штаба заявил, что каждый день из больниц выписывают больше людей, чем туд кладут, и это дает основание для перехода ко второму этапу снятия ограничений.

23 мая в Сочи, как и по всему краю, откроются стройки, парикмахерские, салоны красоты, непродуктовые магазины площадью до 400 кв. метров, автосалоны. Общественный транспорт перейдет в обычный режим работы. Детские сады и оздоровительные лагеря останутся пока закрыты. С 1 июня планируют открыть 65 сочинских санаториев, имеющих медицинскую лицензию.