Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.

По словам мэра Сочи, в начале апреля 63-летний Гергишан был госпитализирован с диагнозом - сердечная недостаточность.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 11 апреля Гергишан был помещен в инфекционную больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция", а его жена - Елена Гергишан, учитель начальных классов, находится на лечении в инфекционной больнице Сочи.

Гергишан - военный офицер, полковник в отставке, последние годы работал в городском собрании Сочи.