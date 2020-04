Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса

Дорогие сочинцы, сегодня нас постигла тяжелая утрата. Скончался депутат Городского собрания Сочи Константин Васильевич Гергишан. Ему было 63 года. ⠀ ————— ⠀ В начале апреля Константин Васильевич был госпитализирован в больницу с диагнозом - сердечная недостаточность. Последние дни Константин Васильевич находился в коме. Врачи боролись за его жизнь до последнего. К глубочайшему сожалению, безрезультатно. ⠀ ————— ⠀ Военный офицер, полковник в отставке, Константин Васильевич был коренной сочинец. Он родился здесь в 1957 году. Окончил Краснополянскую школу, после чего поступил в Пермское военное авиационное училище, по окончанию которого продолжил военную карьеру. Был уволен в запас в 2010 году в звании полковника. Был депутатом Городского Собрания Сочи четвёртого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района. Руководил центром туризма и отдыха Минобороны, всегда был ярым защитником интересов города и сочинцев. Много внимания уделял вопросам охраны природы и экологического равновесия на территории курорта в целом и Красной поляны в частности. ⠀ ————— ⠀ Последние месяцы Константин Васильевич активно занимался подготовкой к празднованию 75-летия Победы, всегда с огромным трепетом и уважением относился к ветеранам. Константин Гергишан совместно с мэрией Сочи был автором проекта экскурсии "Сочи - город-госпиталь", которая собирала каждый день больше тысячи человек. ⠀ ————— ⠀ Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким Константина Васильевича, а также всему депутатскому корпусу Городского Собрания Сочи. ⠀ #депутат #гсс #сочи

