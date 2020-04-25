Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 811 193+102 308

Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.

По словам мэра Сочи, в начале апреля 63-летний Гергишан был госпитализирован с диагнозом - сердечная недостаточность.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 11 апреля Гергишан был помещен в инфекционную больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция", а его жена - Елена Гергишан, учитель начальных классов, находится на лечении в инфекционной больнице Сочи.

Дорогие сочинцы, сегодня нас постигла тяжелая утрата. Скончался депутат Городского собрания Сочи Константин Васильевич Гергишан. Ему было 63 года. ⠀ ————— ⠀ В начале апреля Константин Васильевич был госпитализирован в больницу с диагнозом - сердечная недостаточность. Последние дни Константин Васильевич находился в коме. Врачи боролись за его жизнь до последнего. К глубочайшему сожалению, безрезультатно. ⠀ ————— ⠀ Военный офицер, полковник в отставке, Константин Васильевич был коренной сочинец. Он родился здесь в 1957 году. Окончил Краснополянскую школу, после чего поступил в Пермское военное авиационное училище, по окончанию которого продолжил военную карьеру. Был уволен в запас в 2010 году в звании полковника. Был депутатом Городского Собрания Сочи четвёртого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района. Руководил центром туризма и отдыха Минобороны, всегда был ярым защитником интересов города и сочинцев. Много внимания уделял вопросам охраны природы и экологического равновесия на территории курорта в целом и Красной поляны в частности. ⠀ ————— ⠀ Последние месяцы Константин Васильевич активно занимался подготовкой к празднованию 75-летия Победы, всегда с огромным трепетом и уважением относился к ветеранам. Константин Гергишан совместно с мэрией Сочи был автором проекта экскурсии "Сочи - город-госпиталь", которая собирала каждый день больше тысячи человек. ⠀ ————— ⠀ Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким Константина Васильевича, а также всему депутатскому корпусу Городского Собрания Сочи. ⠀ #депутат #гсс #сочи

A post shared by Алексей Копайгородский (@aleksei_kopaigorodskii) on

Гергишан - военный офицер, полковник в отставке, последние годы работал в городском собрании Сочи.

Сочи коронавирус

Новости

На Ставрополье скончался первый медик с COVID-19

Тяжелый вертолет Ми-26Т перевернулся при посадке под Уренгоем

Тяжелый вертолет Ми-26Т перевернулся при посадке под Уренгоем

В Елизаветинской больнице Петербурга умер врач с COVID-19

Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

Теплоход сел на мель на реке Кама

Теплоход сел на мель на реке Кама

Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста

Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста

Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 нужны еще две недели самоизоляции

Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 нужны еще две недели самоизоляции

Петербуржцам разрешили ездить на дачи с книжками садовода

Голикова сообщила о росте числа заболевших коронавирусом в 2 раза в регионах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');