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В горах Сочи откроют озеро для тритонов и лягушек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сочинский круглогодичный курорт "Роза Хутор" открывает в горах озеро для земноводных, занесенных в Красную книгу России.

Как рассказал журналистам директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов, жить там будут малоазиатский тритон и лягушка вида кавказская крестовка.

"Они весьма колоритные, особенно тритоны со своими высокими гребнями и яркой раскраской. Их ареал ограничивается лишь территорией от Анапы до Эльбруса, и в масштабах нашей страны это очень мало", - пояснил Колосов.

Он констатировал, что тритоны оказались по ударом не только из-за охотников, которые массово отлавливают их на продажу, но и из-за истребляющих их енотов-полоскунов, которых завезли несколько десятилетий назад в Краснодарский край.

Водоем был устроен еще прошлым летом в естественной впадине недалеко от одной из опор канатной дороги "Эдельвейс", связывающей Парк водопадов "Менделиха" и "Роза Пик". Питаться новое озеро будет за счет атмосферных осадков и бьющего неподалеку родника. Площадь зеркала водоема будет составлять несколько десятков квадратных метров, оно станет важным опорным пунктом для поддержания популяции тритонов и лягушек в горах Сочи.

Сочи

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