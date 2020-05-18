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Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минтруд подтвердил, что увеличивает срок выплаты пенсионных накоплений, но в ведомстве убеждены, что это не затронет россиян, кто такие пенсии уже получает. Кроме того, настаивают в ведомстве, почти 99% новых "накопительных" пенсионеров это тоже никак не коснется.

"Обращаем внимание, что накопительная пенсия выплачивается пожизненно, а ожидаемый период выплаты - величина, которая используется однократно - для расчета ежемесячного размера пенсии. На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушел на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд планирует увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год на 6 месяцев - с 258 до 264 месяцев. Соответствующий законопроект разработан ведомством. В результате сумма накоплений будет делиться на большее число ежемесячных долей, когда будет назначаться ежемесячная выплата. Газета провела расчеты, согласно которым, к примеру, ежемесячная выплата пенсионерам составит 3,78 тыс. рублей, если речь идет, например, о сумме 1 млн рублей. В 2020 году это было бы 3,87 тыс. рублей.

Показатель ожидаемого периода выплаты увеличивается в связи с ростом средней ожидаемой продолжительности жизни россиян, пересмотр предусмотрен федеральным законом.

Согласно пояснениям Минтруда изменения коснутся только первого назначения накопительных пенсий для новых пенсионеров. Изменившийся расчет затронет чуть более 1% людей, которым в новом году назначат накопительную пенсию. Дело в том, поясняют в ведомстве, что 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части пенсии единовременно - при выходе на пенсию.

"Известия" напоминают, что срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

Минтруд

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