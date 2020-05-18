Минздрав РФ заявил о необходимости привлечь в Дагестан дополнительные медицинские силы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости направить в Дагестан дополнительные силы и средства в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом в республике.

"То, что мы видим на сегодняшний день, конечно же, требует, на наш взгляд, привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион извне региона", - сказал Мурашко на совещании у президента по вопросу ситуации с коронавирусом в Дагестане.

Сейчас с республике 109 человек находятся на ИВЛ, а количество аппаратов ИВЛ и реанимационных мест составляет 635, уточнил он.

"При этом мы видим, что средняя степень тяжести пациентов, легкая степень тяжести, - (их количество) достаточно велико", - отметил глава Минздрава.

"Мы изменили систему лекарственного обеспечения, поскольку те наши специалисты, которые выехали, увидели, что недостаточно было товарных запасов, логистические схемы, которые были выстроены, не полностью отрабатывались", - сказал Мурашко.

По его словам, в результате "фактически перевели в ручной режим по обеспечению лекарственными препаратами, напрямую связав аптечные и медицинские организации с производителями и оптовыми организациями".

Что касается тестирования на коронавирус, то "ситуация последнюю неделю стабилизировалась", считает министр, но этого все равно мало. "Пришлось из шести лабораторий, которые проводили исследования, также несколько реорганизовать, чтобы увеличить их пропускную способность для диагностики. (...) Увеличили практически в два раза, но этого недостаточно", - сказал Мурашко.

Министр поддержал предложение главы республики Владимира Васильева о строительстве в регионе инфекционного госпиталя, "поскольку сам по себе регион является высокорисковым, плюс те транспортные пути, которые идут через регион, также... создают дополнительную напряженность в плане оказания медпомощи".