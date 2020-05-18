Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Минздрав РФ заявил о необходимости привлечь в Дагестан дополнительные медицинские силы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости направить в Дагестан дополнительные силы и средства в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом в республике.

Пандемия коронавируса

"То, что мы видим на сегодняшний день, конечно же, требует, на наш взгляд, привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион извне региона", - сказал Мурашко на совещании у президента по вопросу ситуации с коронавирусом в Дагестане.

Сейчас с республике 109 человек находятся на ИВЛ, а количество аппаратов ИВЛ и реанимационных мест составляет 635, уточнил он.

"При этом мы видим, что средняя степень тяжести пациентов, легкая степень тяжести, - (их количество) достаточно велико", - отметил глава Минздрава.

"Мы изменили систему лекарственного обеспечения, поскольку те наши специалисты, которые выехали, увидели, что недостаточно было товарных запасов, логистические схемы, которые были выстроены, не полностью отрабатывались", - сказал Мурашко.

По его словам, в результате "фактически перевели в ручной режим по обеспечению лекарственными препаратами, напрямую связав аптечные и медицинские организации с производителями и оптовыми организациями".

В РоссииПрезидент РФ потребовал срочно помочь Дагестану в борьбе с коронавирусомЧитать подробнее

Что касается тестирования на коронавирус, то "ситуация последнюю неделю стабилизировалась", считает министр, но этого все равно мало. "Пришлось из шести лабораторий, которые проводили исследования, также несколько реорганизовать, чтобы увеличить их пропускную способность для диагностики. (...) Увеличили практически в два раза, но этого недостаточно", - сказал Мурашко.

Министр поддержал предложение главы республики Владимира Васильева о строительстве в регионе инфекционного госпиталя, "поскольку сам по себе регион является высокорисковым, плюс те транспортные пути, которые идут через регион, также... создают дополнительную напряженность в плане оказания медпомощи".

Дагестан Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

Новости по теме

Новости

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе
Пандемия коронавируса

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ
Пандемия коронавируса

Голикова перечислила критерии снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Пенсионная реформа

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ остановлен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');