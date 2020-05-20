В Дагестан прибыла первая группа врачей для помощи в борьбе с Covid-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Первая группа врачей из ведущих российских федеральных центров страны прибыла в Дагестан окажет консультативную и организационную помощь медиками республики, сообщает в среду пресс-служба Минздрава республики.

"Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан (...). Выработан план предстоящих действий. Специалисты разных профилей - инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения с большим опытом работы в очагах и вспышках инфекций - окажут помощь сразу по нескольким направлениям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты разделятся на бригады и будут работать в районах Дагестана, консультируя врачей и больных, а также начнут обучающие мероприятия.

"Специалисты планируют выезжать в города и районы, где наиболее востребована их помощь, для оказания организационной, лечебной и консультативной помощи сразу по нескольким направлениям. Выезжать в основном будут в тандеме инфекционист и анестезиолог-реаниматолог", - приводит пресс-служба слова главы Минздрава Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

18 мая президент РФ Владимир Путин потребовал максимально ускорить решение вопросов с оснащением медучреждений Дагестана, где отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусом. "Всю поддержку - и финансовую, и материальную, и кадровую - республика обязательно получит", - сказал президент.

Глава государства отметил, что в последние дни система здравоохранения республики работает с большой нагрузкой, и ситуация в Дагестане складывается непросто.

Президент поручил МЧС обеспечить санитарную обработку социальных объектов Дагестана, а Минобороны - начать строительство быстровозводимого медцентра для больных COVID-19.

По данным республиканского оперативного штаба по коронавирусу на 20 мая, в Дагестане зафиксировано 3643 случая COVID-19, прирост за сутки составил 90 человек, вылечились 2266 пациентов, скончались 36 человек.