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У шестого депутата Госдумы подтвержден коронавирус

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - У шестого депутата Госдумы подтверждено заражение коронавирусом, сообщила в понедельник советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

"На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", - написала Кашеварова в своем телеграм-канале.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о пяти зараженных COVID-19 депутатах. Известны фамилии четырех из них - представители фракции КПРФ Дмитрий Новиков и Леонид Калашников выписаны из медучреждения. В больнице в настоящее время лечатся депутаты от фракции "Единая Россия" Светлана Максимова и Оксана Пушкина.

Тесты на коронавирус все депутаты Госдумы включая спикера сдают регулярно и в обязательном порядке перед началом пленарных заседаний, при подтвержденном диагнозе они не допускаются к работе в зданиях Думы.

Ближайшие заседания нижней палаты парламента запланированы на 21 и 22 мая.

Госдума коронавирус

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