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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:51

Фракция ЛДПР не будет лишать полномочий своего депутата из-за коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Во фракции ЛДПР решили не вносить проект постановления о досрочном лишении мандата депутата Сергея Катасонова, проигнорировавшего карантин после частной поездки во Францию, заявил "Интерфаксу" вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

"Никаких юридических оснований для лишения мандата депутата из-за коронавируса нет. Моральные - да, имеются", - сказал Лебедев в четверг.

Ранее в четверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пленарном заседании, что потребует лишения депутатского мандата Катасонова в связи с тем, что он не самоизолировался после своей поездки во Францию, и еще несколько дней после возвращения продолжал посещать Госдуму.

После заявления Жириновского Катасонов был отправлен на карантин. Об этом сообщила журналистам председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Кабинет депутата был полностью продезинфицирован.

Госдума Сергей Катасонов

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