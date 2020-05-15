США начали работать над вакциной от COVID-19 еще в январе, не зная, с чем борются

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что еще в январе американские ученые начали работать над созданием вакцины против коронавируса.

"Ученые в национальных институтах здравоохранения начали разрабатывать первую пробную вакцину 11 января", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Тогда люди еще не знали, что происходит вокруг, а мы уже начали разрабатывать вакцину, даже не зная, против кого мы боремся", - добавил Трамп.

Он поблагодарил ученых за их усилия, а также выразил надежду, что "вакцина будет готова к концу года".

Эпидемию должны были остановить еще в Китае

Трамп в пятницу заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 следовало положить конец еще на территории Китая до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира.

"Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая - он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир", - сказал он на пресс-конференции.

При этом президент напомнил, что уже 186 стран мира столкнулись с коронавирусом.

"Теперь Россия им сильно затронута, Франция им сильно затронута", - отметил он.

Трамп также заявил, что в случае разработки вакцины от коронавируса Китаем США также будут иметь доступ к препарату. Президент заверил, что США неважно, какая именно страна получит вакцину.

Планы создать сотни миллионов доз вакцины к концу года

В США к концу 2020 года могут подготовить сотни миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил один из руководителей проекта "Операция "Сверхзвуковая скорость"" Монсеф Слауи.

"Недавно я узнал предварительные результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса, и эти результаты внушили еще большую уверенность в том, что мы сможем распространить несколько сотен миллионов доз вакцины к концу 2020 года", - заявил Слауи.

Слауи - бывший руководитель отдела по созданию вакцин компании GlaxoSmithKline. В течение примерно восьми лет он руководил разработкой отдельных вакцин, которые защищают от гастроэнтерита у младенцев, пневмококковой инфекции и рака шейки матки. В настоящее время он является венчурным инвестором, но также входит в совет директоров биотехнологической компании Moderna.

Администрация Трампа пытается реализовать проект "Операция "Сверхзвуковая скорость"", цель которого - объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться ускорить разработку вакцины против коронавируса.

Ранее эксперты в сфере здравоохранения США, в частности, врач-инфекционист Энтони Фаучи, заявляли, что вакцина против коронавируса может быть готова в лучшем случае в течение 12-18 месяцев.

Мировая статистика

Ранее в пятницу стало известно, что количество диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 4,5 млн. Данные сайта Worldometer свидетельствуют, что зафиксировано более 300 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом.

Между тем, более 1,7 млн заболевших уже выздоровели, что составляет более 35% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции.

Рекордное количество заражений и случаев смерти приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, почти 87 тыс. инфицированных скончались.

Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.