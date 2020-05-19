Осужденный условно студент Егор Жуков подал жалобу в ЕСПЧ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, получивший три года условно за призывы к экстремистской деятельности, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил "Интерфаксу" во вторник глава пресс-службы международной правозащитной группы "Агора" Вадим Мещеряков.

"Мы обратились в ЕСПЧ с просьбой признать нарушения статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании с 10 статьей (Конвенции о защите прав человека и основных свобод - ИФ). В сочетании означает, что его свобода выражения мнения была ограничена не в целях, предусмотренных Конвенцией, в данном случае - по политическим мотивам", - сказал Мещеряков.

В жалобе в ЕСПЧ говорится, что уголовное дело Жукова было политически мотивированным.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил студента к трем годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет. Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор только в части судьбы вещественных доказательств, обязав вернуть их Жукову.

Жуков был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.

"Дело о беспорядках" в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа 2019 года.

В центре Москвы 27 июля прошлого года в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия бskb задержаны свыше тысячи человек.