Осужденный условно студент Жуков подал жалобу в кассационный суд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Защита студента ВШЭ Егора Жукова, осужденного на три года условно за призывы к экстремистской деятельности, подала в кассационный суд жалобу с просьбой признать его невиновным.

"Мы подали кассационную жалобу на приговор Егору Жукову, просим отменить все по нему принятое и признать его, наконец, невиновным", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в пятницу.

19 мая защита Жукова также обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В этой жалобе говорится, что уголовное дело Жукова было политически мотивированным.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил студента к трем годам условно и на два года запретил ему администрировать сайт. Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор только в части судьбы вещественных доказательств, постановив вернуть их Жукову.

Молодой человек был арестован 2 августа прошлого года по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.

"Дело о беспорядках" в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа 2019 года.

В центре Москвы 27 июля прошлого года в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.