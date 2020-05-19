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Генпрокуратура нашла еще порцию роликов о чипировании масс вакциной от COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировть еще несколько видеозаписей, в которых пандемия коронавируса называется спецоперацией или спектаклем, цель которых - поработить население планеты. Первоначально фейки выявило надзорное ведомство Северной Осетии-Алании.

Пандемия коронавируса

В одном видео коронавирус назван спецоперацией, начатой с целью создания вакцины от него. Под видом вакцинации людей будут чипировать ради установления тотального контроля над человечеством и затем постепенно будут сокращать население планеты, убеждают авторы. "Коронавирус введен для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию", - цитирует Генпрокуратура.

Автор другого видео называет коронавирус "спектаклем, который срежиссировали руководители мегакрупных международных компаний. "Будет порядок, при котором в тело будут вшиты маленькие электронные устройства, которые взаимодействуют с сотовыми вышками. По плану все президенты, разного рода мэры и другие чиновники будут утилизированы. В будущем система настолько хорошо будет управляться компьютерами, что такая масса людей просто лишняя", - поделилось надзорное ведомство.

Прокуроры считают, что в этих записях содержится ложная общественно значимая информация, распространение которой создает угрозу жизни и здоровью граждан и несет риски массовых нарушений общественного порядка и безопасности.

Время пандемии

12
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Мумбаи, Индия
Генпрокуратура Северная Осетия коронавирус

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