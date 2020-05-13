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Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о "чипизации" людей под видом вакцинации

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать информацию в социальных сетях о том, что под видом вакцинации от коронавируса людей будут "чипировать" и что вирус "создан для решения проблемы перенаселения Земли".

"Прокуратурой Республики Северная Осетия - Алания на одном из интернет-ресурсов выявлен видеофайл под названием "Жесткая и страшная правда о нашем мире (часть 2) Коронавирус, Чипизация, Бил Гейтс, 5G, Вакцинация". Видео было просмотрено свыше 930 раз", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в среду.

Пандемия коронавируса

Авторы видео утверждают, что "природа новой коронавирусной инфекции искусственная, вирус создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться".

Прокуроры в Новосибирской области выявили на YouTube видео "Вакцинация пройдет в виде чипирования! Смотрите, пока не удалили".

"В видеоролике также сообщается, что коронавирус является искусственно созданным с целью сокращения численности населения, проведения чипирования и введения тотального контроля над людьми. Автор призывает граждан не обращаться за медицинской помощью от коронавируса и участвовать в массовых мероприятиях. В ходе мониторинга этот же ролик был выявлен на нескольких страницах в социальной сети "ВКонтакте", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры полагают, что от просмотра подобных видео "у граждан может сформироваться искаженное мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья".

По всем выявленным "фейкам" Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также заблокировать их там.

Генпрокуратура Роскомнадзор Коронавирус

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