Песков назвал абсурдными обвинения Москвы в дезинформации о вакцинах

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают абсурдные заявления представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что российские сайты, работавшие под управлением разведслужб, распространяли дезинформацию о западных вакцинах от коронавируса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не понимаем причин подобных заявлений, мы и дальше намерены терпеливо разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом", - сказал он и напомнил, что в Кремле всегда были против политизации любых аспектов, связанных с вакцинами.

"Вакцины нужно хорошо аттестировать, апробировать и, как только будет подтверждена их эффективность, ее нужно как можно быстрее производить, чтобы спасти весь мир от коронавируса", - добавил Песков.

"Российская вакцина на ежедневной основе подвергается критике с попыткой претендовать на объективность или без каких-либо попыток претендовать на объективность - просто огульной критике. Мы всегда были против этого. РФ не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин. Напротив, это РФ сейчас вовлечена в сотрудничество с другими компаниями, производящими вакцину с тем, чтобы сделать более эффективный препарат", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков заключил, что заявления Госдепа и им подобные не имеют под собой никаких оснований, и выразил сожаление, что кто-то может их воспринимать всерьез.

Прайс заявил, что выявлены российские источники фейков о двух вакцинах западного производства, одобренные американским регулятором.

Ранее о том, что Вашингтон будет бороться с дезинформацией о вакцинах от коронавируса производства компаний Moderna и Pfizer вместе с BionTech, говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

8 марта Песков заверил The Wall Street Journal в том, что российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в некоторых СМИ публикаций с критикой западных вакцин от COVID-19. Он добавил, что в "англо-саксонских СМИ" публикации с критикой российского "Спутника V" появляются ежечасно.