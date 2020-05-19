Мишустин после выписки из больницы вернулся на работу в Дом правительства

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин, у которого 30 апреля был диагностирован коронавирус, выздоровел и уже работает в Доме правительства, сообщил во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения", - сказал Беляков. Пресс-секретарь премьера сообщил, что утром во вторник Мишустин уже провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. "Готовится к совещанию с президентом", - добавил Беляков.

Во вторник утром был опубликован указ президента РФ, которым был признан утратившим силу документ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства.

Белоусов исполнял обязанности премьера с 30 апреля, когда Мишустин отправился на лечение от коронавируса в клинику.

Позже во вторник у Владимира Путина запланировано совещание, посвященное ситуации со стимулирующими выплатами медикам, работающим с коронавирусом. В совещании примут участие члены правительства во главе с Мишустиным.